تعليم الغربية تناقش ملف مستحقات صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

استقبل اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سليمان إسماعيل عبد الصمد، مدير عام بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمناقشة مستحقات الصندوق طرف المديرية والإدارات التابعة لها، وتوضيح كيفية توصيل هذه المستحقات للصندوق بأبسط الطرق.رافق وكيل الوزارة خلال الاستقبال، منير أبو السعود، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجمال الجنايني، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية.