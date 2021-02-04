مزمور 130 محور أحدث حلقات «عظات وتأملات» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المزمور 130.وجاءت العظة للأب يوحنا سعد، راعي كنيسة العذراء والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل.