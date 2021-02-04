الكرملين: لا يوجد قمع في البلاد وتصرفات الأمن خلال التظاهرات قانونية

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي قمع للمحتجين في روسيا، مشيرًا إلى أن وقوع هجمات متكررة ومباشرة على رجال إنفاذ القانون خلال التجمعات غير المرخصة أدت إلى إجراءات مضادة من قبل الأمن.وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لا يوجد قمع في روسيا، ولكن هناك إجراءات اتخذتها الشرطة بحق مخالفي القانون، ممن شاركوا في تظاهرات غير مرخص بها".وتابع قائلًا: "إن البعض من المشاركين في هذا الاحتجاجات شاركوا فيها طواعية، والبعض الأخر كان ضحية المحرضين الذين نشروا كل أنواع الدعوات للمشاركة في هذه التجمعات غير القانونية".وأشار إلى أن الأمن تصرف وفق القانون خلال التظاهرات غير المرخص بها، مؤكدًا أن بلاده ترفض بشكل قاطع الضغط عليها بواسطة العقوبات من جانب الولايات المتحدة.