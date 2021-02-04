انتشلوا جثته من الترعة.. الأمن يكشف غموض اختفاء مسن فى القليوبية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة "مسن"، متغيب عن أسرته منذ يومين، وذلك بعد انتشال جثته من ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل دائرة قسم شرطة بلببس.تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد النويشي رئيس النيابة.تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بالعثور على جثة مسن يدعى "ع.ع.أ.أ" 56 عاما، مقيم في أبوزعبل الخانكة، وجرى نشر صور المتوفي، وتعرفت أسرته عليه.وكشفت التحريات، عن أن المتوفي ألقى بنفسه بالترعة منذ يومين لمروره بحالة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة