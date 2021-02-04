رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:25 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
ا ش ا
طباعة
تعرضت عدة محافظات اليوم الخميس لموجة من الطقس السيئ وتساقط للأمطار، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.

وفي محافظة الغربية، تعرضت المحافظة لحالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.

ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية؛ تحسبًا لوقوع أي حوادث وانتشار سيارات النظافة لسحب أي مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.

وفي البحيرة، تعرضت مراكز ومدن المحافظة لسقوط الأمطار الغزيرة، مصحوبة بهبوب الرياح الشديدة والطقس البارد مع انخفاض في درجات الحرارة، واستمر سقوط الأمطار لفترات طويلة، وتسبب ذلك في امتلاء الشوارع بمياه الأمطار، وإغلاق بعض المحال وخلو الشوارع من المارة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن والقرى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين ومنع تراكم المياه، كما كثفت إدارة المرور حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي.

وفي الأقصر، طالب محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها؛ نظرًا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وفي حال حدوث أي طوارئ الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم (0952374903).

وفي الدقهلية، قامت فرق عدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار التي تجمعت في بعض الشوارع والميادين منذ ليلة أمس وصباح اليوم؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وتابع المحافظ إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية وكل القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

ووجه رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع وقوع أي حوادث حرصًا على حياة المواطنين وأرواحهم.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات