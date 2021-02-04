سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

تعرضت عدة محافظات اليوم الخميس لموجة من الطقس السيئ وتساقط للأمطار، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.وفي محافظة الغربية، تعرضت المحافظة لحالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية؛ تحسبًا لوقوع أي حوادث وانتشار سيارات النظافة لسحب أي مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.وفي البحيرة، تعرضت مراكز ومدن المحافظة لسقوط الأمطار الغزيرة، مصحوبة بهبوب الرياح الشديدة والطقس البارد مع انخفاض في درجات الحرارة، واستمر سقوط الأمطار لفترات طويلة، وتسبب ذلك في امتلاء الشوارع بمياه الأمطار، وإغلاق بعض المحال وخلو الشوارع من المارة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن والقرى.وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين ومنع تراكم المياه، كما كثفت إدارة المرور حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي.وفي الأقصر، طالب محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها؛ نظرًا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وفي حال حدوث أي طوارئ الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم (0952374903).وفي الدقهلية، قامت فرق عدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار التي تجمعت في بعض الشوارع والميادين منذ ليلة أمس وصباح اليوم؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.وتابع المحافظ إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.ووجه رؤساء الوحدات المحلية وكل القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.ووجه رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع وقوع أي حوادث حرصًا على حياة المواطنين وأرواحهم.