تحرير 1134 محضرا تموينيا خلال شهر يناير الماضى فى دمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط بالتنسيق مع الرقابة التموينية، ومباحث التموين بدمياط من شن عدة حملات على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات لضبط المخالف منها حيث تمكنت الحملة من تحرير 1134 محضرا خلال شهر يناير على النحو التالى:142 محضر مخالفة خبز، 506 عدم إعلان تسعيرة، 307 عدم حمل شهادة صحية، 2 نقص وزن محطة تعبئة، 19 مخالفة قرارات تموبنية للبدالين التمويينين، 71 مخالفة في مجال الغاز 29 مخالفة في مجال الغش التجاري، 3 محاضر تسهيل الاستيلاء على المال العام في دعم الخبز وفرق السولار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيها.