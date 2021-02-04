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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: اكتشاف 75 إصابة بسلالة «كورونا» الجنوب إفريقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
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قال ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، إنه تم اكتشاف 75 إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا سلالة جنوب إفريقيا، في ولاية تيرول النمساوية، مشيرًا إلى أنه جارٍ بحث عزل الولاية للسيطرة على الوباء.

وقال أنشوبير في تصريحات اليوم الخميس: "إنه جارٍ تتبع سلاسل العدوى والتحقق من اتصالات جميع المصابين؛ للحد من انتشار هذه السلالة الخطيرة"، مشيرًا إلى أنه كان قد تم اكتشاف 21 إصابة من السلالة البريطانية أيضًا مؤخرًا.

وأشار إلى وجود حالات نشطة للغاية بين المصابين بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 90% من المقيمين في دور رعاية المسنين بلقاح كورونا.

من جهته، رفض جونتر بلاتر حاكم ولاية تيرول عزل الولاية بشكل كامل بسبب انتشار سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السلطات الطبية في الولاية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمة بالشكل المناسب.

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