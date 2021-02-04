تعافي 5 حالات كورونا في مستشفى أطفال بنها

كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، عن خروج وتعافي 5 أطفال، اليوم، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهم تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.وكشف المصدر عن استقبال المستشفى ل7 أطفال، بالأمس، وتم عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.وأوضح أنه تم عزل ثلاثة أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و6 سنوات، و9 سنوات، منوهًا أنه تم حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة، ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، موضحا أن المستشفى خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.