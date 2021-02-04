«الرجل العاقل».. أحدث حلقات الكاثوليكية من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الرجل العاقل".وجاء ذلك تحت شعار: "فمَنْ سمِعَ كلامي هذا وعمِلَ بِه يكونُ مِثْلَ رَجُلٍ عاقِلٍ بَنى بَيتَهُ على الصَّخْرِ. فنزَلَ المَطَرُ وفاضتِ السٌّيولُ وهَبَّتِ الرِياحُ على ذلِكَ البَيتِ فما سقَطَ، لأنَّ أساسَهُ على الصَّخرِ (متّى7 24-25)".