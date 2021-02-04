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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ تتلقى لقاح كورونا (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:02 م
الأطقم الطبية بجامعة
الأطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهدت مستشفيات جامعة كفر الشيخ ومراكزها المتخصصة، اليوم الخميس، بدء تلقى الأطقم الطبية للقاح كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن مستشفيات جامعة كفرالشيخ بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح مرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة مرحلة ثانية.

وأكد رئيس الجامعة، أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم.

ودعا دسوقي، كافة الأطقم الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

وشهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم بدءا من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وطمأن د. عبد العال الأطقم الطبية على سلامة اللقاح وضرورة الالتزام الجميع بالحصول لحماية الأطقم الطبية من الإصابة، مشيرا إلى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.

وشرح عبد العال، للأطقم الطبية فوائد تلقى اللقاح وأنه بدأ بنفسه لتشجيع الجميع على تلقيه، مؤكدا أن الدولة اختارت أفضل أنواع اللقاحات المتاحة على مستوى العالم وأنها وفرت الإمكانات المادية واللوجيستية لدعم الأطقم الطبية باللقاح.

وجاء الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات في مقدمة الأطقم الطبية الذين تلقوا التطعيم بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة المستنيرة على تلقي اللقاح، مطمئنا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.

كما دعا إسماعيل جميع الأطقم الطبية في المستشفيات بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح طبقا للإجراءات المتبعة، مطمئنا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.

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