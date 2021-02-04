انطلاق «الأكازيون الشتوي» الأحد المقبل ولمدة شهر

ينطلق الأحد المقبل ولمدة شهر الأكازيون وفق قرارا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ببدأ فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر.وتضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.