رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبدالقوى»: يدرس ضم وفيات الجيش الأبيض لصندوق الشهداء

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- عضو مجلس النواب، إن صندوق تكريم الشهداء، منصوص عليه إضافة أى فئات جديدة للشهداء، لافتًا إلى أن هناك دراسة لضم شهداء الجيش الأبيض الذين استشهدوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الصندوق.

وأوضح عبدالقوى، لـ"الدستور"، أنه ليس بالضرورة عمل مشروع قانون جديد، مؤكدًا أنه سيتم ضمهم للصندوق وأخذ كل مزايا الشهداء الآخرين، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته بعد.

وأوضح أنه من حق أسرة الطبيب شهيد كورونا الحصول على مستحقاتهم أسوة بمستحقات الشهيد فى العمليات الحربية العسكرية.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، لافتا إلى أن هذا القرار يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل، الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأضاف فى تصريحات أن الحد الأقصى لمعاش الشهداء عام 2020 - هو 5600 جنيه، والحد الأقصي لمعاش الشهداء عام 2021 هو 6480 جنيهًا، ويرجع ذلك الي أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020 - 7000 جنيه ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصى التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيهًا.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات