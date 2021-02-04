«عبدالقوى»: يدرس ضم وفيات الجيش الأبيض لصندوق الشهداء

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- عضو مجلس النواب، إن صندوق تكريم الشهداء، منصوص عليه إضافة أى فئات جديدة للشهداء، لافتًا إلى أن هناك دراسة لضم شهداء الجيش الأبيض الذين استشهدوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الصندوق.وأوضح عبدالقوى، لـ"الدستور"، أنه ليس بالضرورة عمل مشروع قانون جديد، مؤكدًا أنه سيتم ضمهم للصندوق وأخذ كل مزايا الشهداء الآخرين، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته بعد.وأوضح أنه من حق أسرة الطبيب شهيد كورونا الحصول على مستحقاتهم أسوة بمستحقات الشهيد فى العمليات الحربية العسكرية.من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، لافتا إلى أن هذا القرار يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل، الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وأضاف فى تصريحات أن الحد الأقصى لمعاش الشهداء عام 2020 - هو 5600 جنيه، والحد الأقصي لمعاش الشهداء عام 2021 هو 6480 جنيهًا، ويرجع ذلك الي أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020 - 7000 جنيه ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصى التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيهًا.