حى حلوان يوقف عددًا من أعمال البناء المخالف

قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مبان مخالفة بدون ترخيص بشارع الحرير بجوار محطة الكهرباء، كما تمت مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، بالإضافة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مبان مخالفة دون ترخيص بشارع امتداد زين الدين من شارع الصحابة منشية جمال عبد الناصر بحلوان، وتمت مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، بالإضافة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.