إزالة حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية ببني مزار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا مواصلة العمل إصلاح خط الصرف الصحي بالمدينة وإزالة حالة تعدي في المهد لبناء مخالف علي أرض زراعية وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفينوقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية وبالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يواصلان العمل لإصلاح خط الصرف الصحي داخل الجمعية الزراعية شرق المحطة بمدينة بني مزار.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية نجحت في إزالة حالة تعدي في المهد بالبناء علي مساحة نصف قيراط أراضي زراعية بقرية ابشاق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضروروة التصدي لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية حفاظا علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم وصرامة علي كافة المتعدين بدون أستثناءات.