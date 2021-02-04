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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يوجه الوزارات والمحافظات بدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:51 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كافة الوزارات والمحافظات بدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الخميس إن الكاظمي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية، لدعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتذليل العقبات كافة أمام حاجاتها وتلبية متطلباتها تلبية سريعة بقدر الإمكان، والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية والروتينية، من أجل إنجاح عملها.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة بالمشاركة، مؤكدة أن الانتخابات تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الراهنة.

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