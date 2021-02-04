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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تنفي مطالبتها بسرعة إنهاء إجراءات السفر للكويت قبل «الإغلاق»

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:06 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جملة وتفصيلًا ما يتردد حول دعوة وزارة الهجرة المصريين بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم إلى دولة الكويت قبل تطبيق قرار منع الدخول إلى الأراضي الكويتية.

وأهابت السفيرة نبيلة مكرم بكل وسائل الإعلام بتوخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط.

كانت وزيرة الهجرة قد ناشدت المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت- التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداءً من الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيًا- الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.

كما وجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المواطنين- المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة، خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- للعودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرًا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، مثل مؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضًا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من الأحد 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

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