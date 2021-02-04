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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: اكتفاء المستشفيات من «الأكسجين».. والمخزون يكفى 6 أشهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:26 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، اكتفاء جميع مستشفيات الجمهورية من الأكسجين الطبى المستخدم لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد.

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المخزون الاستراتيجى من الأكسجين الطبى يصل لـ 6 أشهر، وذلك تحسبًا لزيادة معدلات الاصابة بكورونا مجددًا أو دخول مصر موجة ثالثة من الفيروس.

وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان استقبلت مساء أمس الأربعاء 150 ألف لتر من الأكسجين السائل من السعودية عبر ميناء سفاجا لرفع المخزون الإستراتيجى من الأكسجين فى البلاد، مؤكدة انتهاء أزمة الأكسجين الطبي، وسد كافة احتياجات المستشفيات من الأكسجين.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم متابعة مخزون الأكسجين بشكل دوري من خلال غرفة إدارة الأزمات المركزية بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة معدلات الاستهلاك لجميع المستشفيات والتوريدات طبقا لخريطة توزيع الأكسجين بالكميات والتوقيتات التى يتم العمل بها يوميًا، كما تم ربط غرفة إدارة أزمة الأكسجين بالوزارة بغرفة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء للوقوف بشكل دورى على الوضع بالمستشفيات.

وأكدت أن وزيرة الصحة وجهت كافة المصانع والشركات خلال الشهر الماضى بزيادة إنتاج الأكسجين الطبي وإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تعوق إنتاج الأكسجين فى المحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الإسعاف المصرية لتسيير مرور الشاحنات خاصة فى ظل سوء الأحوال الجوية والشبورة وحصر أماكن للتخزين الاستراتيجى من الأكسجين المسال، ما ساهم فى تحقيق مخزون استراتيجى من الأكسجين.

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