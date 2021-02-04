«مراكز التطوير المهني» بالإسكندرية تنظم يوما تعريفيا للطلاب بالمجال البنكي

نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بكليات التجارة بجامعات الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق يوم تعريفى للطلاب والخريجين بالمجال البنكي UCCD Banking day، بحضور غادة حبشي، مسؤول التواصل الإعلامي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد محمود عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، والدكتور هلال عفيفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.وكانت الجلسة التعريفية الأولى في UCCD Banking Day مع هديل الشيخ، رئيس قطاع تطوير المنتجات والشمول المالي ببنك أبو ظبي التجاري وحديثها عن الشمول المالي وتحديد المهام الوظيفية لكل قطاع من قطاعات البنك وأهم الاستراتيجيات التي يقوم عليها وهي الإستدامة والربحية بمشاركة مراد قاسم رئيس قسم التطوير الرقمي والقنوات البديلة.تلاها جلسة تعريفية من عمرو ممتاز، مسؤول خدمة العملاء ببنك التمويل العقاري، ثم جلسة نقاشية مفتوحة مع محمد إسماعيل، رئيس قسم تنمية الصادرات، البنك المصري لتنمية الصادرات فرع المنصورة للإجابة عن استفسارات الطلاب فيما يخص اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بوظائف البنوك وأهم المؤهلات المطلوبة للعمل في القطاع البنكي.أما الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الدكتور محمد عبد العال خلف الله، قدم شرح مفصل وعملي للإقتراض وأسعار الفائدة في البنوك.واختتم اليوم بلقاء مجمع مع خريجين كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذين حصلوا على خدمات المركز الجامعى للتطوير المهنى من تدريب مهارات التوظف، اللغة الإنجليزية ومراجعة السيرة الذاتية الخاصة بهم ونجحوا في الحصول على فرصة عمل بالبنك الأهلى المصري، بنك الإسكندرية وبنك أبو ظبى الإسلامي، وحضر اليوم 400 طالب وخريج باستخدام تطبيق زووم.