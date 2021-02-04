تحرير 64 مخالفة ضد مخابز ومطاحن و216 قضية بالأسواق ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، توزيع 77 ألفا و435 أسطوانة بوتجاز على المواطنين بالمحافظة خلال شهر يناير الماضي.وأوضح "ثابت"، خلال عرضه تقريرًا عن حصاد المديرية عن الشهر الماضي، إلى أنه جرى توزيع 60 ألفا و270 أسطوانة بوتجاز منزلية، و17 ألفا و165 أسطوانة تجارية بالسعر المحدد، بإجمالي 77 ألفا و435 أسطوانة.وأكد أنه جرى تحرير 64 مخالفة ضد مخابز ومطاحن، و216 قضية بالأسواق ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر.