303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 369 ألفا و248 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 297 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 360 ألفا و697 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.389 حالة منذ بداية الجائحة.