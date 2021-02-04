رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع أعمال طريق المطار والجزيرة الوسطى

تفقد اللواء أيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة آخر مراحل تطوير طريق صلاح سالم بطريق المطار والكلية الحربية.وأثنى رئيس هيئة نظافة القاهرة على الجهد المبذول في وقت قياسي وعلي جهد الإدارة المركزية للتجميل.تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس إداره الهيئة اليوم أعمال تقليم نخل الجزيره الوسطى لطريق صلاح سالم وذلك في إطار عملية التطوير الشاملة لطريق المطار بطول 8 كم وأثني الشرشابي علي المجهود المبذول.كما قام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بزيارة لفرع الساحل بالهيئة.وأثنى رئيس هيئة نظافة القاهرة علي العاملين بالفرع وأمر بصرف مكافأة لهم تقديرًا لجهودهم المتميزة.