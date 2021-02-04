«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

قالت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، إن اليوم العالمى للأخوة الإنسانية، هو ذكرى للإنسانية والمحبة والتسامح ونبذ العنف والتصدى لكل أشكال الكراهية.وأشارت هند جاد، فى بيان لها، أن اليوم العالمى للإخوة الإنسانية، الذى وقعه فى مثل هذا اليوم 4 فبراير عام 2019، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، يذكّر العالم بضرورة التعايش السلمى، وتقبل الآخر، والعمل على نشر هذه الثقافة بين جميع أطياف الشعوب.ودعت العالم إلى تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية إذ تنص على أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو للتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك.وقالت إن الحرية حق لكل فى الاعتقاد والفكر، وأن التعددية والاختلاف فى الدين واللون والجنس والعرق واللغة هى ما يميزنا كبشر.كما دعت العالم إلى التصدى لظاهرة الإرهاب البغيض الذى يهدد أمن الناس، سواء فى الشرق أو الغرب، وفى الشمال والجنوب، وأشارت إلى أن مفهوم المواطنة فى حد ذاته يقوم على المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل.كما طالبت بالتصدى للتطرف الفكرى وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف والتعدد.