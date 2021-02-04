الكويت تُعلن فرض إغلاق جديد لمدة شهر بداية من 7 فبراير

أصدر المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي، الیوم الخمیس، قرارًا إداریًا یقضي بإیقاف العمل بأنشطة الأندیة والمنتجعات الصحیة ومحلات الحلاقة لمدة شھر، اعتبارًا من الأحد 7 فبرایر الجاري، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار «المنفوحى»، في بیان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إلى أن القرار یتضمن إغلاق كل الأنشطة التجاریة اعتبارًا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 من فجر الیوم الثانى باستثناء منافذ التسوق للأغذیة والمستلزمات الصحیة والتموینیة.ولفت إلى إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 من فجر الیوم الثاني، على أن یكتفى بالطلبات الخارجیة والتوصیل.وشدد على ضرورة التزام الجمیع بالشروط الصحیة وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الكويتي وقرارات وزارة الصحة، تجنبًا للمساءلة القانونیة وتطبیق العقوبات الواردة في القوانین واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.