العراق: 50 ألف فحص مختبرى لكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، زيادة عدد الفحوصات الخاصة بفيروس "كورونا".وذكرت الوزارة فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية أنه "تمت زيادة عدد الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا خلال يوم واحد إلى أكثر من 50 ألف فحص مختبرى خلال الـ24 ساعة الماضية".وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1090 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.