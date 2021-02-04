الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة سقطت من «الخامس» بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة سقطت من الطابق الخامس، وأصيبت إصابات بالغة تمهيدا لسماع أقوالها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء، وأصيبت بكسور بالغة في الجسد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين سقوط فتاة عشرينية من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.