العناني: التزام العاملين بالسياحة خلال أزمة كورونا «أنقذ سمعتنا»

وجه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رسالة طمأنة للقطاع السياحي بتأكيدة استمرار دعم الحكومة للقطاع والعاملين خلال جائحة فيروس كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف "وقوف القطاع على رجله"، على حد تعبيره.وشكر العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي، جميع العاملين في القطاع السياحي على دورهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أنه لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت "سمعتنا باظت"، كما وجه الشكر إلى المستثمرين السياحين.وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي، لافتا في السياق ذاته إلى أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر.ونوه الوزير إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمي، لافتا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمي وقام بالتخطيط لعدد من الدول.ونوه وزير السياحة والطيران، إلى أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره هي الربط بين البحر بوادي النيل.وكشف خالد العناني، أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مؤكدا أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.