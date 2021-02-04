رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

العناني: التزام العاملين بالسياحة خلال أزمة كورونا «أنقذ سمعتنا»

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:35 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
وجه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رسالة طمأنة للقطاع السياحي بتأكيدة استمرار دعم الحكومة للقطاع والعاملين خلال جائحة فيروس كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف "وقوف القطاع على رجله"، على حد تعبيره.

وشكر العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي، جميع العاملين في القطاع السياحي على دورهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أنه لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت "سمعتنا باظت"، كما وجه الشكر إلى المستثمرين السياحين.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي، لافتا في السياق ذاته إلى أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر.

ونوه الوزير إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمي، لافتا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمي وقام بالتخطيط لعدد من الدول.

ونوه وزير السياحة والطيران، إلى أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره هي الربط بين البحر بوادي النيل.

وكشف خالد العناني، أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مؤكدا أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات