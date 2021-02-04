مصادرة 76 شيشة وغلق 4 «سناتر» دروس الخصوصية بالشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، أسفرت عن ضبط 31 شيشة من كافتريات مخالفة بقريتي صافور ومنشأة صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لرفع والإشغالات ومتابعه التزام إصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيشة للمترددين، وتم مصادرة 30 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة وتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة مفاجئة على الطريق العام ههيا- الزقازيق، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامة المالية على 29 من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية،حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.قامت رئاسه مركز ومدينة الحسينية بحمله للمرور على المقاهي والكافيتريات لمتابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، واسفرت الحمله عن مصادرة 15 شيشة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.