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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتنفيذ كوبري الميثاق.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بمدينة نصر السبت

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:34 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
مصطفى عبدالله
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أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن 4 مناطق بمدينة نصر في محافظة القاهرة، نظرا لتنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي، والذي يستلزم تحويل مسار مياه قطره 600 ملي، المتعارض مع أعمال الكوبري.

وأضحت الشركة أنه سيتم انقطاع المياه بالمناطق الاتية "جميع مراحل زهراء مدينة نصر، الألفينات 2000، الأربعة آلاف 4000، بعض مناطق الهجانة"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر فبراير وحتى الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب شركه مياه الشرب، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأوضحت أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة من انقطاع المياه، على أن يتم طلبها بالخط الساخن 125 بالخط الأرضي

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