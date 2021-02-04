كورونا يمدد قيود السفر الشامل وتدابير الحجر الصحي في اليابان

مددت اليابان قيود السفر، وشددت تدابير الحجر الصحي لديها على خلفية انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن آخر تمديد قامت به اليابان لحالة الطوارئ، كان يتطلب أن ينتظر المسافرون الأجانب لليابان على الأقل شهرًا قبل دخولها.وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أنه بموجب قرار حظر السفر الجديد، سوف يحق فقط للمواطنين والمقيمين في اليابان؛ ممن لديهم تصاريح إقامة صالحة، دخول اليابان.ومن المقرر أن يستمر الحظر الشامل الجديد على دخول اليابان حتى السابع من شهر مارس المقبل، وقد يتم تخفيف هذه القيود قبل هذا الموعد، حسب تطور الوضع.