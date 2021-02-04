سقوط أمطار غزيرة على الفيوم (صور)

شهدت محافظة الفيوم طقسا غير مستقر بجميع المدن والقرى، حيث سطعت الشمس منذ صباح اليوم وبعد الظهيرة سقطت أمطار غريزة مصحوبة برعد وبرق.من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تشكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث أمطار أو سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس في المحافظات الأخرى.