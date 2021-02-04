9 إرشادات ومحاذير من «الرى» خلال الأمطار والسيول
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:44 م
وائل القمحاوىطباعة
طالبت وزارة الموارد المائية والري، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التعامل مع موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، واتباع كل التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كل قطاعات الدولة.
وحددت الري، 9 إجراءات ومحاذير ينبغي الالتزام بها، مشددة على اتباع تلك الإرشادات حتى يتم تفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، والت تتمثل فى:
- تشكيل وحدات الطوارئ لمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية.
- توفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.
- الابتعاد عن مسارات مخرات السيول.
- تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة.
- عدم الخروج من البيت إلا للضرورة فقط.
- عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.
_ الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع.
- عدم ملامسة أى أشياء معدنية قد تنقل التيار الكهربائي.
- تجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات.
وحددت الري، 9 إجراءات ومحاذير ينبغي الالتزام بها، مشددة على اتباع تلك الإرشادات حتى يتم تفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، والت تتمثل فى:
- تشكيل وحدات الطوارئ لمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية.
- توفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.
- الابتعاد عن مسارات مخرات السيول.
- تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة.
- عدم الخروج من البيت إلا للضرورة فقط.
- عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.
_ الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع.
- عدم ملامسة أى أشياء معدنية قد تنقل التيار الكهربائي.
- تجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات.