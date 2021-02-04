تعرف على الفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي

الطبيب النفسي

اللايف كوتش

يذهب بعض الأشخاص إلى الطبيب النفسي، بحثا عن مخرج لمشاكل تُحاصرهم، لكن ينبغى التفريق بين الطبيب النفسي واللايف كوتش.يدرس الطبيب بكلية الطب والجراحة العامة لمدة 7سنوات، ثم يقضى من 4 إلى 5 سنوات في الطب النفسي، اختصاصاته علاج الأمراض النفسية والعصبية والسلوكية ايضًا، ويكون قادر على كتابة الدواء الخاص بالحالة مما يساعد المريض على التخلص من أزمته.يستطيع الطبيب النفسي تقييم كافة ما يحيط بالمريض، تحليل بياناته الجسدية والنفسية، تشخيص حالته بشكل كامل، ثم يبدأ في التعامل معه.عبارة عن مهنة الغرض منها مساعدتك في تخطيط مستقبلك وتحديد أهدافك، فهو يضعك على الطريق الصحيح، والكشف عن جوانب داخل شخصيتك، ويفتح لك فرص واختيارات جديدة.