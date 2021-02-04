«الحزاوي»: نعلم أولادنا روح الانتماء.. و«الأهلي» يمثل مصر

كشفت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، عن أجواء المنازل، اليوم، أثناء مباراة مباراة الأهلي والدحيل القطري في اطار منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية.وأضافت" الحزاوي" يترقب الجميع هذا الحدث الكروي الكبير، ونجد أن ظروف جائحة كورونا تفرض علينا مشاهدة المبارة في المنزل منعا لحدوث عدوي اذا تم مشاهدتها في إحدي الكافيهات المزدحمة والمغلقة.وتابعت: "لعل تتميز المبارات التي يكون بها فريق مصري أمام فريق من بلد اخري بأجواء حماسية وتجتمع جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار لمشاهدتها".أشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه يجب نعلم اولادنا روح الانتماء والولاء للوطن فاليوم نادي الأهلي ممثل مصر في بطولة عالمية كبري، قائلة: " فيجب جميعا مساندته ودعمه أمام منافسة حتي وان لم اكن انتمائي لنادي الاهلي وانتمي لأي فريق أخر".وقالت إنه يمكن للأمهات تهيئة المنزل لمشاهدة المباريات بتجهيز أشياء بسيطة غير مكلفة مثل" العصائر الفريش والوجبات الخفيفة والتسالي".أكدت" الحزاوي" أنه قد تفاعل أعضاء صفحة ائتلاف أولياء أمور مصرعلى موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" مع هذا الحدث الكروي، حيث قالت واحدة من أولياء الأمور بالصفحة: "بنقعد نشجع وكأننا في الاستاد وكل واحد فينا بيعلق أو بيقول كومنت علي لعبه وانفعلات بقي وبيبقي جو حلو رغم التوتر".وأضافت أخري" كلنا بنشجع الأهلي بس للأسف بنتي الصغيرة ٦ سنين بتشجع الزمالك يعني واحده أهلويه والتانيه زملكاويه وللأسف لادي بطيق الفريق ده ولا التانيه كمان".وذكرت أخري: " أنا عندي ابن أهلاوي والتاني زملكاوي متعصب جدًا والبيت بيكون وضعه صعب بس في مباريات فيها منتخب أو فريق مصري كله بيشجع مصر زي النهارده كده".