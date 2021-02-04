جبالى يحيل بيان وزير السياحة للجان النوعية للمناقشة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسة ما جاء فيه والتحقق من فحواه، من مجهودات وأعمال وفقًا لما جاء ببرنامج الحكومة والتي نالت عليه ثقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب.وقال جبالي: على اللجان النوعية إعداد تقرير بذلك للعرض على هيئة مكتب المجلس.