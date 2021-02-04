رعد ومطر في محافظة الفيوم (صور)

شهدت محافظة الفيوم طقس غير مستقر، بجميع مدن وقرى المحافظة، حيث سطعت الشمس منذ صباح اليوم، وبعد الظهيرة طقس بارد وأمطار غريزة مسحوبة برعد وبرق.ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بأنه تشكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث أمطار أو سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس في المحافظات الأخرى.