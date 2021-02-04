لغرفة التجارية بالشرقية تعلن تقديم خدماتها إلكترونيا للمواطنين

أكد المحاسب أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرفة ستبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل، تقديم المعاملات بالغرفة بمواعيد مسبقة يتم حجزها إلكترونيًا، حيث أتاحت الغرفة رابط برنامج إلكتروني لحجز موعد مسبق عن طريق الإنترنت، كما سيتم إرسال المستندات والمعاملات من خلال برنامج الخدمات الإلكترونية الإختيارية دون الحضور للغرفة وذلك لفحص المستندات وإخطار مرسلها بالمطلوب إستيفائه أو إصدار الشهادة حال إستيفاء المعاملة وإخطار المرسل عبر البرنامج بموعد الحضور لإستلام الشهادة.وأشار إلى إلتزام العاملين بالغرفة بارتداء الكمامة الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، بما يُشير إلى إرتفاع وعيهم بأهمية التحلي بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية في التعامل مع هذا الفيروس.