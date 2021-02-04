كولومبيا ونيكارجوا تجريان مفاوضات لشراء لقاح «سبوتنيك V» الروسي

أعلنت كل من كولومبيا ونيكارجوا عن إجراء مفاوضات، مع روسيا بخصوص شراء لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس (كورونا).وقال وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز في تصريحات أوردتها سائل إعلام روسية الخميس إن السلطات الكولومبية تتفاوض مع عدد من الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس (كورونا)، بما في ذلك ما يتعلق باللقاح الروسي (سبوتنيك V)، وتتواصل حاليا المناقشات حول (سبوتنيك V) وهناك فرصة للحصول عليه، وكذلك على لقاحات أخرى".بدوره، قال نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو، إن السلطات في بلاده تتفاوض مع الجانب الروسي لضمان توفير لقاح (سبوتنيك V) في المستقبل القريب، وأن اللقاح الروسي "أظهر فاعلية وسيكون أداة قوية لتعزيز صحة وحياة الأسر في نيكاراجوا".يشار إلى أنه خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر لقاح (سبوتنيك V) معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة وكانت فعاليته 91.6%، كما يوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس (كورونا).