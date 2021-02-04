وزير الآثار يفاجئ النواب: ليست لنا علاقة بمشروع «كايرو آى»

فاجأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعضاء مجلس النواب الذين انتقدوه لموافقته على مشروع "كايرو آي" بحي الزمالك، مؤكدا أن الوزارة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع.وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة، أن مشروع "كايرو آي" ليس ضمن اختصاصات وزارة السياحة، وأن الأرض التي يقام عليها ليست سياحية، كما لم يحصل على ترخيص من الوزارة.وتابع ردًا على تعليق النواب على حضوره حفل تدشين المشروع قائلا: "حضرت الاحتفالية بناء على دعوة من الدولة وكان لا بد أن أحضر".وكشف عن أن جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع، وإذا عرض على الوزارة فلن يمنح ترخيصًا، متابعًا: "الفكرة كويسة.. لكن ما زلنا ندرس الموقف".