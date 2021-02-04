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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«جابتها من شعرها».. التحقيق في سحل لبنانية وزوجها لجارتهما بالهرم

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:24 م
النيابة
النيابة
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في اتهام سيدة لبنانية وزوجها بسحل جارتهما في الشارع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات الجيرة، وذلك بالاشتراك مع صديقة الأولى بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بتاريخ 29 يناير الماضي، بلاغا من ربة منزل مقيمة بشارع العطور بالطالبية البحرية، تتهم ربة منزل مقيمة بذات المنطقة «لبنانية الجنسية» وزوجها وصديقتها، بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات وسحجات، بسبب مشادة مع الأولى تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، فتدخل الثاني والثالثة، نتيجة وجود خلافات سابقة مع الثالثة حول إرث على العقار سكن المبلغة، وتدخل الثاني لعرض شراء المنزل لفصل المشكلة، ونشبت بينهم خلافات منذ ذلك الوقت.

وتمكنت الشرطة، من ضبط المتهمة الأولى اللبنانية الجنسية، واتهمت المبلغة بالتعدي عليها وجذبها من شعرها مما أدى لسقوطهما على النحو الذي جاء بمقطع فيديو تم تداوله، وعقب ذلك تدخل زوجها لإنقاذها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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