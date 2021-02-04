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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حماية المستهلك يغلق 6 معامل تحاليل ومركز علاج طبيعي ببني سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:24 م
نرمين محمود الدهان
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صرح الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن حملات جهاز حماية المستهلك علي الأسواق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي اليوم، أسفرت عن تحرير محضرين ضد أحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وأحد المحال التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك في محافظة الفيوم.

وصرح أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة بني سويف قام بإغلاق 6 معامل تحاليل طبية لعدم وجود تراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوي والتخلص الصحي من النفايات، كما تم غلق مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص، وفي محافظة سوهاج وكفر الشيخ تم ضبط 4 مخازن تعمل بدون ترخيص.

وأضاف حسام الدين أن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية قام بالمرور علي المحال التجارية وتوزيع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتم تحرير محاضر ضد بعد المحال التجارية المخالفة لعدم إصدارها فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

كما أكد حسام الدين أن الجهاز لن يتواني عن جهودة في ضبط الأسواق وحفظ وصون حقوق المستهلك في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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