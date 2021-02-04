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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«العناني»: دخل الآثار صفر منذ 11 شهرًا.. ومصر كلها مظلومة سياحيًا

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:23 م
خالد العناني
خالد العناني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة منظومة عامة وثقافية كبيرة، مشددا على أن مصر كلها مظلومة سياحيا وليس محافظة بعينها.

وأشار، خلال تعقيبه على ملاحظات النواب، إلى أن كورونا أربكت حسابات السياحة والآثار، والدولة المصرية تريد الانطلاق بالسياحة والآثار ومن هنا جاء الدمج بينهما.

وأوضح أن هناك حالة توقف للاستثمارات السياحية بسبب ما حدث في العالم من جراء جائحة كورونا فالمستثمر متخوف من المستقبل.

ولفت إلى اللجنة الوزارية مكونة من 9 وزراء لتحريك هذا الملف، لكن كورونا حولت الأهداف وأوقفت خطط تعظيم هذا القطاع.

وأكد على أن حل موضوع ومشكلات السياحة سيكون بشكل، ولابد من قانون التراخيص السياحية لتشجيع حركة الاستثمار السياحي ويكون التعامل مع وزارة السياحة فقط وتكون هي المنوطة وتتعامل مع الجهات المختلفة.

وانتقد العناني منظومة التشريعات السياحية والقوانين، مؤكدا أنها قديمة وتم تشريعها منذ أثر من 40 سنة، وتحتاج إلى بنية تشريعية جديدة.

وأكد أنه ليس صاحب فضل في افتتاح مشروعات المتاحف: "عدا ذلك فأنا كاذب ولكنه جهد دولة، ودخلي صفر في الآثار منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا والمجلس الأعلى للآثار تمويله ذاتي من التسعينات".

وفيما يتعلق بالآثار أكد: مصر عائمة على الآثار وتحتاج إلى موازنة دولة موازية ومن مارس التمويل صفر ونحصل على تمويلات خارجية، لافتا إلى أن الأثر هو كل مبنى تجاوز إنشائه 100 سنة.

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