خريطة الأمطار على المحافظات.. واستعدادات «الرى» للسيول

رفعت وزارة الموارد المائية والري، درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار والسيول على عدة أنحاء من الجمهورية خلال الأيام الحالية، مع تشكيل غرف عمليات ومتابعة جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومخرات السيول ومنشآت الحماية للتعامل معها، ومتابعة أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف بالمحافظات.وتشهد مناطق متعددة وعدة محافظات موجة من الأمطار تصل إلى حد السيول، من اليوم الخميس إلى السبت، منها أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة ورأس غارب والزعفرانة وشرم الشيخ، بينما تشهد مناطق أخرى أمطار متوسطة إلى غزيرة منها إسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية.كما تنخفض درجات الحرارة بحوالي 5 درجات مع نشاط للرياح، على جنوب البلاد ومنها محافظة بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج مع هطول الأمطار التى تصل إلى حد السيول.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم متابعة حالة الأمطار والسيول بكافة المحافظات، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.