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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الصدر

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:21 م
محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية
المنيا ـ على حسين
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أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا خلال جولته داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا لبدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين، جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية.

كما تفقد تانك الأكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الأكسجين بالمستشفى، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

رافق المحافظ، خلال جولته بالمستشفى نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.

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