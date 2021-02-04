الإمارات: تقديم 157 ألفًا و783 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تقديم 157 ألفًا و783 جرعة من لقاح "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3 ملايين و849 ألفًا و374 جرعة.وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن معدل توزيع اللقاح بلغ 38.92 جرعة لكل 100 شخص، وذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا"، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل عدد الحالات والسيطرة على الفيروس.