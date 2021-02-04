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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني ينضمون لكتيبة مسلسل «الطاووس»

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:32 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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تعاقد مؤخرًا كل من الفنانة القديرة هالة فاخر والفنان خالد عليش وعابد عناني لينضموا إلى كتيبة أبطال مسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

ويعكف المخرج رءوف عبدالعزيز حاليًا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووس" من بطولة النجم العربي جمال سليمان وعدد كبير من النجوم للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، بعد أن قطع شوطا كبيرا في العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.

وشهد المسلسل الجديد مبادرة مميزة من مخرج العمل، حيث اختار المخرج رءوف عبدالعزيز 5 مواهب شابة على مدار الأشهر الماضية، من خلال عروض مسرحية وأكاديميات الفنون والأعمال المختلفة، وتابعهم في أكثر من عمل وتأكد من موهبتهم، واختارهم لأدوار مميزة في العمل الجديد، والمفاجأة الكبرى أنه سيمنحهم أدوارًا كبيرة وليست مشاهد محدودة، ليعمل على ضخ دماء جديدة في الدراما التليفزيونية معتمدة على الموهبة الفنية فقط.

يشار إلي أن مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد، وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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