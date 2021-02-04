نائب محافظ القاهرة يتفقد شركة الجمهورية للأدوية

واصل الدكتور حسام الدين فوزي جولاته داخل الأحياء لزيارة المستشفيات والمراكز الطيية وشركات الأدوية، حسب توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة مخزون الأدوية والتأكد من توافرها في ظل جائحة كورونا.وقام، صباح اليوم، الدكتور حسام الدين فوزى عبدالفتاح، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الأميرية بالمرور بنطاق الحى، وتفقد مبنى شركة الجمهورية للأدواية بحى الأميرية لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من توافر الأدواية والمستلزمات الطبية.واستمع الدكتور حسام الدين فوزي لشرح مبسط عن أنشطة الشركة خلال الفترة الحالية وأعمالها في ظل جائحة كورونا.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال بأهمية مراجعة مخزون الأدوية داخل المراكز الطبية وشركات الأدوية، والاطلاع على المخزون الكافي وتوافرها في ظل جائحة كورونا.