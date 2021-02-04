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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل البحري» تتقدم 149 مركزا في تصنيف «ويبومترکس» العالمي للجامعات

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أحدثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قفزة نوعية في الترتيب العالمي للجامعات وفقا لتقييم "webometrics"، في تقييم يناير 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2195 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي بعد أن كان ترتيبها 2344 في تصنيف يناير 2020، حيث قفزت الأكاديمية 149 مركزا في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجائحة فيروس كورونا، وهو ما يعكس ثمار مع زرعته الأكاديمية طوال الفترة الماضية تحت قيادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.

ويعد نظام تصنيف "ويبومترکس" العالمي للجامعات أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد "ويبومترکس" في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.

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