إعادة فتح طريق «فيران - سانت كاترين»

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع الإطماءات وآثار السيول من طريق «فيران - سانت كاترين»، عقب تعرض منطقة وادي فيران في الساعات الأولى من صباح اليوم لسيول متوسطة، وجرى غلق الطريق أمام حركة المرور.وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له، اليوم الخميس، إنه جرى الدفع بمعدات من قبل هيئة الطرق والكباري، والوحدة المحلية لمدينة أبورديس والتي تتبع لها منطقة وادي فيران، لرفع الإطماءات، وتمهيد الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المرور.وأكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، فتح الطريق جزئيًا من خلال عمل تحويلات مرورية، وجارٍ استكمال أعمال رفع الإطماءات منه، ومن المقرر أن يجرى فتحه كليًا أمام حركة المرور بعد رفع الإطماءات.وأوضح رئيس المدينة، أن السيول التي ضربت منطقة وادي فيران نتيجة تساقط الأمطار على أودية «الجوفة، أبوغراقد، مكتب، نسرين»، حيث تجمعت مياه هذه الأمطار وانحدرت على هيئة سيل متوسط الشدة بمنطقة وادي فيران.وأكد أن السيول صارت في مجراها الطبيعي ولم تتسبب في أي خسائر مادية بالطريق، باستثناء تجمعات من الرمال وبعض الصخور وجارٍ رفعها حتى تعود الأمور لطبيعتها.وعن مدينة أبورديس، قال الغمريني، إن المدينة شهدت فقط سقوط أمطار خفيفة وتعرضت أطراف المدينة من اتجاه مدينة الطور لسيل ضعيف قادم من منطقة وادي سدرة، وليس لها أي آثار سلبية، مشيرا إلى استمرار الأعمال بمشروع حماية منطقة وادي بعبع من أخطار السيول، بطول 6 كيلو مترات، وتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.جدير بالذكر أنه تم غلق طريق «وادي فيران- سانت كاترين»، أمام حركة المرور عقب تعرض المنطقة لأمطار وسيول متوسطة، وجاء قرار الغلق كإجراء احترازي لحماية المواطنين.وناشدت إدارة مرور جنوب سيناء قائدي السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة ضرورة توخي الحذر، والقيادة ببطء على طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين، تزامنًا مع تعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس السيئ.