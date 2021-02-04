«السكك الحديدية» تطلق حملة توعية لقائدي المركبات (إنفوجراف)

أطلقت هيئة السكك الحديدية، حملة توعية للمواطنين تحت شعار "سلوكنا - مسئوليتنا"، من أجل توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على السلوكيات العامة تجاه مرفق السكة الحديد.وناشدت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدى المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.