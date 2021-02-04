أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الخميس 04/فبراير/2021 - 03:26 م
نرمين محمود الدهانطباعة
طرحت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت الأسعار استقرارًا على مدار الأيام الماضية.
وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه.
- البطاطس بـ3 جنيهات.
- البصل بـ7 جنيهات.
- الكوسة 6 جنيهات.
- الجزر 5.5 جنيه.
- الخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون 17 جنيهًا.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 25 جنيهًا.
- كانتلوب " أناناس" بـ6 جنيهات.
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه.
- البسلة 8 جنيهات.
وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه.
- البطاطس بـ3 جنيهات.
- البصل بـ7 جنيهات.
- الكوسة 6 جنيهات.
- الجزر 5.5 جنيه.
- الخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون 17 جنيهًا.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 25 جنيهًا.
- كانتلوب " أناناس" بـ6 جنيهات.
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه.
- البسلة 8 جنيهات.